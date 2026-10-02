S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Duke Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Duke Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Duke Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85,44 USD. Bei einem Duke Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,170 Duke Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 113,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,12 Prozent.

Duke Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at