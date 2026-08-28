Duke Energy Aktie

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WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044

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Langfristige Anlage 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Duke Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Duke Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Duke Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 122,37 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Duke Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,172 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 987,50 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 27.08.2026 auf 120,84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,25 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Duke Energy bezifferte sich zuletzt auf 95,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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