Das DXC Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das DXC Technology-Papier letztlich bei 30,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXC Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 3,279 DXC Technology-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49,05 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Papiers am 25.11.2026 auf 14,96 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,95 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von DXC Technology betrug jüngst 2,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at