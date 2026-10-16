DXC Technology Aktie

DXC Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061

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Langfristige Investition 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXC Technology von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DXC Technology-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit DXC Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,82 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die DXC Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,800 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DXC Technology-Papiers auf 13,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,57 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent.

Der Börsenwert von DXC Technology belief sich jüngst auf 2,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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