DXC Technology Aktie
WKN DE: A2DM8U / ISIN: US23355L1061
|DXC Technology-Anlage
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 28.08.2023 wurde die DXC Technology-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 485,673 DXC Technology-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DXC Technology-Aktie auf 11,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 342,40 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 342,40 USD entspricht einer negativen Performance von 46,58 Prozent.
DXC Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DXC Technology
|
28.08.26
|S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert DXC Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXC Technology von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
12.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXC Technology-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu DXC Technology
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DXC Technology
|9,67
|3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.