S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in DXC Technology-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 28.08.2023 wurde die DXC Technology-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 485,673 DXC Technology-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DXC Technology-Aktie auf 11,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 342,40 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 342,40 USD entspricht einer negativen Performance von 46,58 Prozent.

DXC Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at