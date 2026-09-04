Eastman Chemical Company Aktie

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WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

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Lukratives Eastman Chemical Company-Investment? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eastman Chemical Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Eastman Chemical Company-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Eastman Chemical Company-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Eastman Chemical Company-Aktie an diesem Tag 68,60 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,577 Eastman Chemical Company-Papiere. Die gehaltenen Eastman Chemical Company-Anteile wären am 03.09.2026 1 031,63 USD wert, da der Schlussstand 70,77 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,16 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Eastman Chemical Company betrug jüngst 8,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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