Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|Eastman Chemical Company-Anlage unter der Lupe
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Eastman Chemical Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,487 Eastman Chemical Company-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,03 USD, da sich der Wert einer Eastman Chemical Company-Aktie am 27.08.2026 auf 72,65 USD belief. Mit einer Performance von +8,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Eastman Chemical Company eine Marktkapitalisierung von 8,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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