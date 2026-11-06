S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eastman Chemical Company-Aktien verlieren können.

Am 06.11.2023 wurde die Eastman Chemical Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Eastman Chemical Company-Aktie bei 76,27 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert, befänden sich nun 13,111 Eastman Chemical Company-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 861,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,85 Prozent.

Der Börsenwert von Eastman Chemical Company belief sich jüngst auf 7,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at