S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Eastman Chemical Company-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Eastman Chemical Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Eastman Chemical Company-Anteile betrug an diesem Tag 84,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Eastman Chemical Company-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,881 Eastman Chemical Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Eastman Chemical Company-Aktie auf 73,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 876,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Eastman Chemical Company belief sich jüngst auf 8,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at