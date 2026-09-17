S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eaton-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Eaton-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eaton-Papier bei 62,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Eaton-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,604 Eaton-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 638,01 USD, da sich der Wert eines Eaton-Anteils am 16.09.2026 auf 397,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 538,01 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Eaton belief sich jüngst auf 152,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at