Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie gebracht.

Die Eaton-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 228,72 USD. Bei einem Eaton-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,372 Eaton-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1 389,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 317,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,95 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Eaton einen Börsenwert von 124,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at