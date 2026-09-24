Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|Eaton-Anlage
|
24.09.2026 10:03:25
S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Eaton-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 372,21 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Eaton-Aktie investiert hat, hat nun 2,687 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 178,80 USD, da sich der Wert eines Eaton-Papiers am 23.09.2026 auf 438,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,88 Prozent gesteigert.
Alle Eaton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eaton Corporation Public Limited Company
Analysen zu Eaton Corporation Public Limited Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eaton Corporation Public Limited Company
|389,00
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.