S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Eaton-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 372,21 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Eaton-Aktie investiert hat, hat nun 2,687 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 178,80 USD, da sich der Wert eines Eaton-Papiers am 23.09.2026 auf 438,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,88 Prozent gesteigert.

Alle Eaton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at