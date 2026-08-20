Eaton Corporation Aktie

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WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

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Lukrative Eaton-Anlage? 20.08.2026 10:03:27

S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eaton-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eaton-Aktien gewesen.

Eaton-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 67,66 USD. Bei einem Eaton-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,798 Eaton-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 424,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62 765,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 527,65 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Eaton betrug jüngst 167,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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