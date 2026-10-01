Eaton Corporation Aktie

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WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

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Frühes Investment 01.10.2026 10:03:17

S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eaton von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eaton-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Eaton-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 213,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Eaton-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,887 Anteile im Depot. Die gehaltenen Eaton-Papiere wären am 30.09.2026 20 147,69 USD wert, da der Schlussstand 429,71 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 101,48 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Eaton belief sich zuletzt auf 168,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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