EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|Hochrechnung
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 18.08.2023 wurden EchoStar A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EchoStar A-Aktie investiert, befänden sich nun 50,916 EchoStar A-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EchoStar A-Aktie auf 92,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 710,29 USD wert. Mit einer Performance von +371,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war EchoStar A jüngst 26,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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