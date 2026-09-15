S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EchoStar A von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EchoStar A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der EchoStar A-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die EchoStar A-Anteile bei 18,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 532,481 EchoStar A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EchoStar A-Aktien wären am 14.09.2026 49 994,68 USD wert, da der Schlussstand 93,89 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +399,95 Prozent.

Der Börsenwert von EchoStar A belief sich jüngst auf 27,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at