EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|Profitabler EchoStar A-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die EchoStar A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EchoStar A-Aktie bei 40,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in EchoStar A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,445 EchoStar A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215,73 USD, da sich der Wert eines EchoStar A-Anteils am 23.11.2026 auf 88,25 USD belief. Mit einer Performance von +115,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 24,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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