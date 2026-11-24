Vor 10 Jahren wurde die EchoStar A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EchoStar A-Aktie bei 40,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in EchoStar A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,445 EchoStar A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215,73 USD, da sich der Wert eines EchoStar A-Anteils am 23.11.2026 auf 88,25 USD belief. Mit einer Performance von +115,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 24,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at