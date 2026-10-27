S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EchoStar A-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das EchoStar A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des EchoStar A-Papiers betrug an diesem Tag 37,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 265,796 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 89,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 724,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,25 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete EchoStar A eine Marktkapitalisierung von 25,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at