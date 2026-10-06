EchoStar a Aktie
WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061
|Lohnende EchoStar A-Anlage?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden EchoStar A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das EchoStar A-Papier investiert hätte, hätte er nun 130,242 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 12 791,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,91 Prozent gesteigert.
EchoStar A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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