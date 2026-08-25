S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Ecolab-Einstiegs gewesen.

Das Ecolab-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ecolab-Anteile betrug an diesem Tag 180,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,408 Ecolab-Aktien im Depot. Die gehaltenen Ecolab-Anteile wären am 24.08.2026 15 900,93 USD wert, da der Schlussstand 286,98 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,01 Prozent zugenommen.

Ecolab markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 79,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at