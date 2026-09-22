Ecolab Aktie

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WKN: 854545 / ISIN: US2788651006

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Langfristige Anlage 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ecolab-Aktie gebracht.

Am 22.09.2023 wurde das Ecolab-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ecolab-Aktie bei 171,98 USD. Bei einem Ecolab-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,581 Ecolab-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 156,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 269,98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 56,98 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ecolab belief sich zuletzt auf 75,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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