Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Performance unter der Lupe
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Ecolab-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Ecolab-Papier bei 258,56 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hat, hat nun 3,868 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 186,34 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Papiers am 09.11.2026 auf 306,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,63 Prozent angezogen.
Am Markt war Ecolab jüngst 83,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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