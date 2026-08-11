Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Lohnende Ecolab-Anlage?
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ecolab von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Ecolab-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Ecolab-Aktie betrug an diesem Tag 123,15 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Ecolab-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,812 Anteilen. Die gehaltenen Ecolab-Anteile wären am 10.08.2026 230,94 USD wert, da der Schlussstand 284,40 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 130,94 Prozent angewachsen.
Ecolab war somit zuletzt am Markt 79,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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