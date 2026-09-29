Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Hochrechnung
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ecolab von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ecolab-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Ecolab-Aktie an diesem Tag bei 212,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,701 Ecolab-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 1 317,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Ecolab belief sich zuletzt auf 78,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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