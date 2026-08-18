S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ecolab von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ecolab-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Ecolab-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 280,08 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hat, hat nun 3,570 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 984,86 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Papiers am 17.08.2026 auf 275,84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,51 Prozent vermindert.

Ecolab wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at