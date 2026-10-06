S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ecolab von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Ecolab-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ecolab-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 120,54 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ecolab-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,960 Ecolab-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 277,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 985,73 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 129,86 Prozent.

Der Börsenwert von Ecolab belief sich jüngst auf 77,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at