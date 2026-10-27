Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|Lohnende Ecolab-Anlage?
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ecolab von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Ecolab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 221,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 45,228 Ecolab-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 066,03 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Papiers am 26.10.2026 auf 288,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,66 Prozent gesteigert.
Ecolab erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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