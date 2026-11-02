S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edison International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Edison International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Edison International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 55,38 USD. Bei einem Edison International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,571 Edison International-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 615,75 USD, da sich der Wert eines Edison International-Papiers am 30.10.2026 auf 58,79 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 6,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Edison International eine Börsenbewertung in Höhe von 22,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at