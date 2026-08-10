Edison International Aktie
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
|Lukratives Edison International-Investment?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edison International von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Edison International-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 185,977 Edison International-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 761,76 USD, da sich der Wert einer Edison International-Aktie am 07.08.2026 auf 68,62 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 761,76 USD, was einer positiven Performance von 27,62 Prozent entspricht.
Edison International war somit zuletzt am Markt 26,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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