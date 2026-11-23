Am 23.11.2016 wurde die Edison International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,99 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 144,949 Edison International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Edison International-Papiers auf 62,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 021,60 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 021,60 USD, was einer negativen Performance von 9,78 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Edison International eine Börsenbewertung in Höhe von 23,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at