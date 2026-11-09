S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edison International von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Edison International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Edison International-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 63,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Edison International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,583 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,98 USD, da sich der Wert einer Edison International-Aktie am 06.11.2026 auf 59,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -6,02 Prozent.

Der Börsenwert von Edison International belief sich zuletzt auf 22,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at