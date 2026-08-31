Edison International Aktie
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
|Frühe Anlage
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edison International von vor 10 Jahren bedeutet
Das Edison International-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 72,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 137,514 Edison International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 649,34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,51 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Edison International belief sich jüngst auf 27,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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