Edwards Lifesciences Aktie

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WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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Edwards Lifesciences-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Edwards Lifesciences-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,87 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,573 Edwards Lifesciences-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 220,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120,60 Prozent vermehrt.

Edwards Lifesciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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