Edwards Lifesciences Aktie

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WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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Profitable Edwards Lifesciences-Anlage? 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Edwards Lifesciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Edwards Lifesciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,27 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,230 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,81 USD, da sich der Wert einer Edwards Lifesciences-Aktie am 25.08.2026 auf 90,87 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11,81 Prozent.

Edwards Lifesciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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