Edwards Lifesciences Aktie

Edwards Lifesciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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Performance unter der Lupe 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edwards Lifesciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Edwards Lifesciences-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Edwards Lifesciences-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Edwards Lifesciences-Papier bei 76,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Edwards Lifesciences-Aktie investiert, befänden sich nun 13,092 Edwards Lifesciences-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 90,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 188,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,80 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Edwards Lifesciences belief sich zuletzt auf 52,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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