Edwards Lifesciences Aktie

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WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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Performance im Blick 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edwards Lifesciences von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Edwards Lifesciences-Aktie gebracht.

Am 21.10.2025 wurde die Edwards Lifesciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,02 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investiert hat, hat nun 131,544 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 88,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 614,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,14 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich jüngst auf 50,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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