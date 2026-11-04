Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Frühe Investition
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edwards Lifesciences-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 117,37 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,520 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 811,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,19 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,90 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Edwards Lifesciences eine Marktkapitalisierung von 53,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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