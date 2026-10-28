S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edwards Lifesciences von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Edwards Lifesciences-Einstiegs gewesen.

Das Edwards Lifesciences-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Edwards Lifesciences-Papier bei 61,71 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Edwards Lifesciences-Aktie investiert, befänden sich nun 1,620 Edwards Lifesciences-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,17 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Anteils am 27.10.2026 auf 90,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,17 Prozent angewachsen.

Edwards Lifesciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at