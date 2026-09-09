Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Langfristige Anlage
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Edwards Lifesciences-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 122,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 81,913 Edwards Lifesciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edwards Lifesciences-Aktie auf 86,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 103,54 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 7 103,54 USD, was einer negativen Performance von 28,96 Prozent entspricht.
Insgesamt war Edwards Lifesciences zuletzt 51,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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