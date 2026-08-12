Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|Performance im Blick
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edwards Lifesciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Edwards Lifesciences-Anteile bei 111,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,947 Edwards Lifesciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 837,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,66 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,20 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Edwards Lifesciences einen Börsenwert von 53,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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