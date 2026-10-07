Edwards Lifesciences Aktie

Edwards Lifesciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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Investmentbeispiel 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Edwards Lifesciences von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Edwards Lifesciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Edwards Lifesciences-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 110,89 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,902 Edwards Lifesciences-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (86,48 USD), wäre die Investition nun 77,99 USD wert. Damit wäre die Investition um 22,01 Prozent gesunken.

Insgesamt war Edwards Lifesciences zuletzt 50,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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