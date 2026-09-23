S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Elevance Health-Einstiegs gewesen.

Das Elevance Health-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 323,73 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Elevance Health-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,089 Elevance Health-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 1 243,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 402,43 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 24,31 Prozent gleich.

Elevance Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 88,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at