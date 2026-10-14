Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Lukratives Elevance Health-Investment?
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elevance Health von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.10.2016 wurden Elevance Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 121,09 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hat, hat nun 8,258 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 425,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 512,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 251,20 Prozent vermehrt.
Am Markt war Elevance Health jüngst 90,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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