Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Elevance Health-Anlage unter der Lupe
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elevance Health-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Elevance Health-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Elevance Health-Aktie an diesem Tag bei 367,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,720 Elevance Health-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 390,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 061,86 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete Elevance Health eine Marktkapitalisierung von 86,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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