S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elevance Health von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elevance Health-Aktie Investoren gebracht.

Elevance Health-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 129,52 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hat, hat nun 77,208 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 749,69 USD, da sich der Wert einer Elevance Health-Aktie am 18.08.2026 auf 398,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +207,50 Prozent.

Der Marktwert von Elevance Health betrug jüngst 85,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at