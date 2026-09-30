Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Investmentbeispiel
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Elevance Health-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Elevance Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Elevance Health-Aktie bei 435,42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Elevance Health-Aktie investierten, hätten nun 22,966 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 392,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 019,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,80 Prozent.
Elevance Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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