S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Elevance Health-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Elevance Health-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Elevance Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Elevance Health-Aktie bei 435,42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Elevance Health-Aktie investierten, hätten nun 22,966 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 392,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 019,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,80 Prozent.

Elevance Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at