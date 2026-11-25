Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Elevance Health-Investment
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Elevance Health von vor 3 Jahren eingebracht
Elevance Health-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Elevance Health-Papier bei 478,73 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Elevance Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,089 Elevance Health-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 391,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 817,10 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,29 Prozent verringert.
Elevance Health wurde am Markt mit 82,02 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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