Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Frühes Investment
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Eli Lilly-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,868 Eli Lilly-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie auf 1 410,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 567,19 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 856,72 Prozent vermehrt.
Eli Lilly war somit zuletzt am Markt 1,33 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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