S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eli Lilly-Aktien gewesen.

Die Eli Lilly-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,868 Eli Lilly-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie auf 1 410,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 567,19 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 856,72 Prozent vermehrt.

Eli Lilly war somit zuletzt am Markt 1,33 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at