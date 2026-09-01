S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Eli Lilly-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers betrug an diesem Tag 257,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,885 Eli Lilly-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 493,90 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 31.08.2026 auf 1 156,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 349,39 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Eli Lilly einen Börsenwert von 1,11 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at