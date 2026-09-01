Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Eli Lilly-Investition im Blick
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Eli Lilly-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers betrug an diesem Tag 257,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,885 Eli Lilly-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 493,90 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 31.08.2026 auf 1 156,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 349,39 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Eli Lilly einen Börsenwert von 1,11 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.08.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.08.26
|Trotz gestrichener Milliarden: Eli-Lilly-Werk Alzey im Plan (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Eli Lilly-Aktie klettert: Prognose erneut angezogen (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 2/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 009,20
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.