Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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Lukrative Eli Lilly-Anlage? 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Eli Lilly-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 18.08.2025 wurde das Eli Lilly-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 698,05 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hat, hat nun 14,326 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 16 949,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 183,16 USD belief. Mit einer Performance von +69,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Eli Lilly wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,11 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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